Albania-Italia: Covid-19, spostamenti ammessi solo per lavoro, studio o emergenze

- Gli spostamenti tra Albania e Italia (e viceversa) sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti tra i due paesi per turismo. E' quanto riferisce il portale online dell'ambasciata italiana a Tirana. Il rientro in Italia dall’Albania è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione). Sono previste limitate eccezioni all’obbligo di quarantena, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in: Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia, Romania, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in presenza di alcune condizioni.(Alt)