Kosovo-Serbia: Haradinaj (Aak), Ue inadeguata per mediazione dialogo

- La decisione dell'Unione europea di affidare la mediazione del dialogo tra Kosovo e Serbia a rappresentanti di due paesi che non riconoscono l'indipendenza di Pristina, lo spagnolo Josep Borrell (Alto rappresentante per la politica estera Ue) e lo slovacco Miroslav Lajcak (inviato speciale Ue per il dialogo), "ha fatto calare le nostre speranze di successo". Lo ha affermato il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), l'ex premier Ramush Haradinaj, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Haradinaj, l'approccio dell'Ue alla questione del Kosovo è stato "lento ed inadeguato". "Guardando questa situazione abbiamo riposto le uniche speranze in Washington", ha affermato Haradinaj notando che nemmeno singole capitali come Berlino e Parigi hanno dato il contributo sperato al rilancio del processo di dialogo. Haradinaj ha ribadito invece la sua fiducia in un accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Kosovo e Serbia da raggiungere con l'aiuto degli Stati Uniti. (segue) (Kop)