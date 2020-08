Messico: ministro Esteri incontra ambasciatore russo per discutere sviluppo vaccino Covid-19 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio dell'intesa per la produzione del vaccino era stato dato la scorsa settimana dal presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez. L'Argentina sarà incaricata di produrre il "principio del vaccino" attraverso il laboratorio della compagnia MabXience, proprietà del gruppo iberico Insud, mentre il Messico si occuperà della confezione e distribuzione del vaccino attraverso il laboratorio Liomont. Il direttore generale per le Americhe di AstraZeneca, Sylvia Varela, aveva ricordato che tra marzo e aprile si è svolta la fase 1 del protocollo, con la somministrazione del farmaco a 1.700 soggetti in Inghilterra, con una risposta di immunità al virus del 100 per cento del campione. La terza fase, che dovrebbe chiudersi tra novembre e dicembre, prevede la distribuzione del vaccino a 50 mila soggetti in Inghilterra, Stati Uniti, Brasile e Sudafrica. (segue) (Mec)