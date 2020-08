Bielorussia: Macron e Merkel offrono la mediazione dell’Unione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel aveva affermato che non ci devono essere interferenze dall’estero nella crisi in corso nel paese est europeo. Le azioni di protesta di massa sono iniziate in tutta la Bielorussia il 9 agosto, dopo le elezioni presidenziali vinte dal capo dello Stato uscente, Aleksandr Lukashenko, che secondo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha ottenuto l'80,08 per cento dei voti. Da domenica sono proseguite azioni non autorizzate duramente represse dalle forze di sicurezza. Le forze dell'ordine usano gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti. Secondo quanto riportato dal ministero dell’Interno, durante i disordini una persona è morta, un altro manifestante è deceduto a Homel dopo essere stato arrestato e un terzo a Brest a causa delle ferite riportate negli scontri. (Res)