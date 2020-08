Messico: Lopez Obrador avvia ristrutturazione debito interstatale con banca Banobras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di avviare il processo di ristrutturazione del debito interstatale è stata presa a pochi giorni dall'annuncio della Banca centrale del Messico (Banxico), che ha tagliato di 50 punti base il tasso di interesse collocandolo al 4,5 per cento. Si è trattato del decimo taglio consecutivo che spinge l'indice al livello più basso dal 2016. L'autorità monetaria ha spiegato che la decisione riflette la situazione di emergenza creata dalla pandemia del nuovo coronavirus, tenendo comunque conto di piccoli segnali di ripresa da giugno, mese in cui è stato avviato il piano per un ritorno, pur graduale, alla "nuova normalità". "L'attività economica in Messico ha subito una profonda contrazione durante il secondo trimestre dell'anno, accentuandosi - come noto - le conseguenze della pandemia. Diversi indicatori segnalano che a giugno si è osservato un recupero", per l'attenuazione delle misure di isolamento e la riapertura di alcune attività, "ma si mantiene un contesto di incertezza". E considerando che "persistono importanti rischi" di cali, Banxico si riserva di adottare le "azioni necessarie" tanto sul piano fiscale come su quello monetario. A dicembre del 2018, con l'insediamento del governo dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il tasso era dell'8,25 per cento, mentre a giugno del 2016, i governatori avevano già portato il tasso al 4,25 per cento. (segue) (Mec)