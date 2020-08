Messico: Lopez Obrador avvia ristrutturazione debito interstatale con banca Banobras (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni indicatori, secondo quanto afferma la stessa Banxico, accennano una tendenza alla ripresa. A giugno, l'indice mensile dell'attività industriale elaborato dall'Inegi si è fissato al 84,7 punti, in crescita del 17,9 per cento rispetto a maggio. Un dato in calo rispetto allo stesso mese del 2019, -17,5 per cento, ma non tanto come quelli battuti nei mesi precedenti: ad aprile il calo annuale dell'indice era stato del 30,1 per cento, a maggio del 29,6 per cento. Rispetto a marzo, prima cioè che scattassero le serrate, l'indice ha perso il 14 per cento. Il rimbalzo di giugno è dovuto innanzitutto al manifatturiero, in aumento del 26,7 per cento su mese. Segue il comparto edile (+17,5 per cento) e quello minerario (+1,6 per cento). Dei 21 sotto settori in cui è diviso statisticamente il manifatturiero, 17 sono risultati in crescita, e su tutti spicca l'aumento del 250 per cento del comparto automobilistico. (segue) (Mec)