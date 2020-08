Messico: Lopez Obrador avvia ristrutturazione debito interstatale con banca Banobras (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimbalzo dell'indice si accompagna alla pur leggera ripresa della produzione automobilistica a luglio, lo 0,65 per cento su anno, certificata dall'Inegi a inizio mese. Le cifre rivelano però al tempo stesso un calo del 5,47 per cento annuale delle esportazioni, con un totale di auto vendute oltre confine pari a 256.098. Il comparto automobilistico - con particolare riferimento alla produzione della componentistica - è considerato strategico per l'economia messicana, soprattutto per i legami con il mercato statunitense. La sua eventuale ripresa rivela per gli analisti indizi importanti sulle sorti dell'attività globale. Nei quattro mesi precedenti, tanto la produzione quanto le esportazioni di auto hanno subito continui crolli, con i dati peggiori ad aprile e maggio, quando si è arrivati a registrare cali di oltre il 90 per cento su anno. A metà maggio il governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha inserito il settore auto tra quelli considerati essenziali e quindi che, pur sottoposti a strette misure di controllo, potevano riaprire da giugno le attività. (segue) (Mec)