Argentina: attività economica a -12,3 per cento a giugno su anno (2)

- In un rapporto diffuso lo scorso giugno l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) prevede per l'Argentina un calo tra l'8,5 e il 10 per cento del prodotto interno lordo nel 2020 a causa principalmente dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica. Secondo l'analisi dell'Ocse "la pandemia ha colpito l'Argentina quando l'economia era già in recessione e l'incertezza era alta, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione del debito estero". L'organizzazione sottolinea quindi che "se da una parte le misure tempestive di contenimento hanno mitigato la diffusione del virus, hanno anche ridotto la capacità produttiva e la domanda interna". "Con la graduale revoca del blocco, la domanda interna si riprenderà, ma rimarrà moderata a causa della maggiore disoccupazione e dei redditi delle famiglie più bassi" ritiene l'Osce. (Abu)