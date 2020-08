Coronavirus: Usa, 173.882 morti su 5.562.440 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 173.882 morti su 5.562.440 contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta l'emittente "Cnn". Le università statunitensi hanno segnalato contagi di Covid-19 in almeno 17 Stati hanno segnalato casi di Covid-19, con focolai riconducibili a raduni fuori dal campus, raduni sportivi o dormitori universitari. L'Auburn University in Alabama ha chiesto a tutti gli studenti del campus di indossare un copricapo, sia all'interno che all'esterno, dopo che almeno 41 persone sono risultate positive la scorsa settimana. La squadra di calcio dell'Università di Notre Dame, in Indiana, ha annullato gli allenamenti dopo aver saputo che cinque dei suoi atleti sono risultati positivi al test Covid-19. Quei giocatori sono stati messi in isolamento, e altri sei che erano a stretto contatto con loro sono stati messi in quarantena, ha detto la scuola. L'Università del Mississippi ha detto mercoledì che 15 studenti e un dipendente sono risultati positivi al virus. Tra gli atleti, 11 sono nella stessa squadra, ma l'università non ha detto da quale sport i test positivi provenivano. (Nys)