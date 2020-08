Germania: Paul Ehrlich Institut, vaccini anti-Covid potrebbero essere distribuiti a inizio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini contro il Covid-19 in Germania potrebbero essere distribuiti dall’inizio del prossimo anno. Lo ha detto il direttore del Paul Ehrlich Institut, Klaus Cichutek, al gruppo dei media “Funke”, spiegando che i dati sull’andamento delle prime due fasi di sperimentazione hanno mostrato che per alcuni vaccini è emersa una risposta immunitaria contro il coronavirus. "Se i dati degli studi di Fase III mostreranno che i vaccini sono efficaci e sicuri, le prime certificazioni potrebbero essere approvate all'inizio dell'anno", ha detto Cichutek. "Sulla base delle assicurazioni dei produttori, le prime dosi per la popolazione civile in Germania saranno disponibili in quel momento, in conformità con le priorità stabilite dal Comitato permanente per la vaccinazione", ha affermato Cichutek. Le infezioni in Germania sono aumentate nelle ultime settimane e i dati dell'Istituto Robert Koch per le malattie infettive mercoledì hanno mostrato che il numero di casi confermati di coronavirus è salito di 1.510 unità portando il computo totale a 226.914. Secondo l’istituto il 39 per cento dei casi risulterebbe probabilmente importato: Kosovo, Turchia e Croazia sarebbero le più plausibili fonti di contagio nelle ultime settimane. (Geb)