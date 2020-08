Mali: la Cedeao invia una delegazione di alto livello a Bamako e chiede il rilascio di Keita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l’imam salafita Mahmoud Dicko, leader della coalizione M5-Rfp e promotore delle proteste di massa dei mesi scorsi contro Keita, ha dichiarato la propria intenzione di ritirarsi dalla politica dopo il colpo di Stato militare. È quanto annunciato dal suo portavoce al termine dell’incontro avvenuto tra lo stesso imam e i leader golpisti. In dichiarazione diffusa ieri, la coalizione ha dichiarato di aver preso atto dell'impegno del Cnsp di trasferire il potere tramite le urne “in tempi ragionevoli” e di voler lavorare con il gruppo per raggiungere questo obiettivo. Ieri il Cnsp ha invitato i cittadini maliani a "svolgere liberamente la loro occupazione" e a "riprendere le loro attività in modo sereno", chiedendo anche la fine degli atti vandalici, il giorno dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Keita e il suo governo. Nel corso di una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio a Bamako, il portavoce del Cnsp, Ismael Wagué, ha tenuto a garantire che verranno prese misure adeguate per proteggere la proprietà delle persone dopo che ieri sono stati saccheggiati negozi ed edifici pubblici. Il portavoce del comitato ha avvertito gli autori di questi atti e ha aggiunto che qualsiasi militare sorpreso a saccheggiare sarà severamente punito. Wagué ha quindi negato la notizia dei presunti quattro morti nei disordini di martedì, denunciati da Amnesty International. (segue) (Res)