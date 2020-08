Usa: l'esperto legale, Bannon rischia molti anni di carcere per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'esperto legale dell'emittente "Cnn", Elie Honig, Steve Bannon rischia "molti anni di prigione" per l'accusa di aver frodato dei donatori in una campagna di raccolta fondi per il muro al confine col Messico. Secondo Honig il procuratore distrettuale di New York che indaga Bannon avrebbe inizi pesanti per l'accusa. "Fatture false - è la prova che si può avere a portata di mano... Steve Bannon è in un mare di guai, visto l'importo della frode - 25 milioni di dollari. Potrebbe andare in prigione per molti, molti anni se viene condannato", ha aggiunto l'esperto. (Nys)