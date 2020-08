Usa: Airbnb vieta le feste a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare i contagi di Covid-19, Airbnb ha emesso oggi un divieto di tenere feste in tutte le proprietà che gestisce nel mondo. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Questo divieto si applica a tutte le prenotazioni future su Airbnb e rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino a nuovo avviso", ha dichiarato la società. La nuova politica include anche un limite di occupazione di 16 ospiti per volta. Airbnb ha fatto notare che il 73 per cento degli annunci Airbnb in tutto il mondo ha già vietato le feste nelle proprie regole di casa. In precedenza, i padroni di casa erano autorizzati ad autorizzare feste più piccole come feste di compleanno e feste di battesimo, ha detto Airbnb. Ma nel 2019, l'azienda ha posto limiti più severi alle feste, che causavano costantemente disordini di quartiere. (Nys)