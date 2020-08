Usa: Pompeo notifica all'Onu la decisione di ripristinare le sanzioni contro l'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha notificato giovedì alle Nazioni Unite che gli Stati Uniti stanno avviando il processo per ripristinare tutte le sanzioni Onu contro l'Iran che erano state precedentemente revocate nell'ambito dell'accordo nucleare dell'era Obama. Lo riporta il sito "The Hill". Le sanzioni estenderanno un embargo sulle armi all'Iran, la cui scadenza era prevista per ottobre, e limiteranno ulteriormente la possibilità del paese di condurre test di missili balistici, ha detto il segretario. "Gli Stati Uniti non permetteranno mai al più grande sponsor statale al mondo del terrorismo di comprare e vendere liberamente aerei, carri armati, missili e altri tipi di armi convenzionali", ha detto Pompeo a New York. Il presidente Donald Trump nel 2018 ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran, noto come Piano d'azione globale congiunto, ma ha sostenuto che le Nazioni Unite mantengono l'autorità in base alla risoluzione che sancisce l'accordo - la risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - e la possibilità di ripristinare le sanzioni. È probabile che le sanzioni di ripristino entrino in vigore entro 30 giorni e che inizi una serie di scontri tra gli Stati Uniti e gli altri membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si sono opposti alla mossa. (Nys)