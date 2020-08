Usa: Bannon si dichiara non colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato di Steve Bannon ha dichiarato il suo assistito non colpevole delle accuse di frode che gli sono costato oggi l'arresto. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il procuratore Nicolas Roos ha detto che Bannon è stato arrestato questa mattina verso le 7:15 su uno "yacht" al largo della costa del Connecticut. È stato trasportato a New York, dove è arrivato diverse ore dopo. Apparendo in videoconferenza alla sede della procura distrettuale, Bannon indossava una maschera bianca e una camicia abbottonata, secondo quando scritto da "Cnn". Era scottato dal sole e dondolava avanti e indietro sulla sua sedia. Bannon è accusato di aver tratto profitto personale dalle donazioni (oltre 25 milioni di dollari in totale) raccolte nel quadro di una campagna nominata “Costruiamo il muro”. “Secondo l’accusa, i sospetti hanno frodato i donatori per centinaia di migliaia di dollari, sfruttando il loro interesse a costruire un muro alla frontiera sotto il falso pretesto che tutti i fondi sarebbero stati spesi per la realizzazione”, ha spiegato la procura. “Il caso – ha aggiunto l’ispettore incaricato Philip Bartlett – dovrebbe servire come avvertimento per tutti gli altri truffatori: nessuno è al di sopra della legge, nemmeno un veterano di guerra disabile o uno stratega politico miliardario” (Nys)