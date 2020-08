Mali: la giunta imporrà una presidenza di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta che ha rovesciato il presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta metterà in atto "una presidenza di transizione" che sarà "civile o militare", ha detto il suo portavoce oggi in un'intervista all'emittente "France 24". Tre giorni dopo il colpo di stato militare in Mali, la transizione è in corso, assicura la giunta. In un'intervista esclusiva rilasciata a France 24, il suo portavoce, il colonnello maggiore Ismaël Waguë, ha dichiarato che la giunta si sta riunendo con "forze attive" della società civile e dell'opposizione, "per istituire un consiglio di transizione con un presidente di transizione che sarà sia militare che civile". Ismaël Waguë è il colonnello maggiore che ha annunciato nel cuore della notte alla televisione nazionale che l'esercito ha preso il potere. Il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ha invitato i maliani a "muoversi liberamente", i funzionari pubblici a tornare al lavoro e ha chiesto "la fine degli atti di vandalismo". Intervistato da "France24" , Ismaël Waguë ha respinto il termine "colpo di Stato" e ha giustificato l'intervento dei militari con la "sofferenza" della popolazione e con "disfunzioni nell'esercito" e "troppa corruzione". (Com)