Serbia: leader Dss Jovanovic, possibili elezioni anticipate nel 2022 (2)

- Le liste Alternativa democratica albanese – Valle unita e Sda Sangiaccato di Sulejman Ugljanin hanno infine ottenuto tre seggi ciascuno. La forza che all'opposizione raccoglie in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs), non si è presentata alle elezioni del 21 giugno perché a suo avviso non sarebbero state garantite le condizioni per uno svolgimento equo del processo di voto. L'11 agosto è stata costituita ufficialmente a Belgrado l'Opposizione unita di Serbia (Uos) che va a sostituire Szs. Lo hanno reso noto in una conferenza stampa gli appartenenti al blocco, formato da 12 partiti politici, movimenti, sindacati e associazioni di cittadini, con l'obiettivo di "cambiare l'attuale regime e costruire una società democratica e libera". La nuova organizzazione politica è stata formata da Dragan Djilas e dal suo Partito per la libertà e giustizia, da Vuk Jeremic e il suo Partito popolare, il Partito democratico, il Movimento per il cambiamento, il Movimento per la Serbia, l'Unione democratica degli ungheresi di Vojvodina, la Piattaforma civile, I sindacati uniti Sloga, il Movimento Serbia libera, la Regione di Sumadija, il Movimento popolare dei serbi del Kosovo e l'ex deputato Djordje Vukadinovic. Il presidente del Partito democratico, Zoran Lutovac, ha affermato che il "il desiderio è che l'Uos riunisca quanti più cittadini possibile ed esprima la propria insoddisfazione per l'attuale regime". (segue) (Seb)