Kosovo: accordo con la Bers per prestito da 30 milioni di euro

- Il ministro delle Finanze del Kosovo, Hykmete Bajrami, ha firmato un accordo con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per un prestito da 30 milioni di euro per fare fronte all'emergenza Covid-19. "Mentre il paese continua ad affrontare l'impatto della pandemia del Covid-19, attraverso questo sostegno la Bers assicurerà la fornitura di servizi infrastrutturali essenziali", sottolinea il ministro delle Finanze di Pristina in una nota. Il prestito sarà erogato in due tranche, la prima da 14 milioni di euro per gli interventi di sostegno immediato e la seconda da 16 milioni di euro. Il premier kosovaro Avdullah Hoti ha elogiato l'accordo evidenziando che sosterrà le imprese locali nella ripresa dopo la pandemia. (segue) (Kop)