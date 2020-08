Usa: Wall Street, chiusura record per il Nasdaq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il Nasdaq ha chiuso a nuovi livelli record, con l'S&P 500 e il Dow in territorio positivo grazie ai guadagni dei titoli tecnologici, che hanno superato i dati negativi arrivati dalla Federal Reserve sulla ripresa economica. I guadagni di Apple - l'unica società statunitense quotata in borsa a superare il traguardo dei duemila miliardi di dollari di valore di capitalizzazione - Amazon e Microsoft hanno sostenuto i guadagni dei tre principali indici, con gli investitori che hanno scommesso sui big-tech che avrebbero superato la crisi economica. L'indice Dow Jones è così salito a 46,85 punti, o 0,17 per cento, a 27.739,73, l'S&P 500 ha guadagnato 10,66 punti, o lo 0,32 per cento, a 3.385,51 e il Nasdaq Composite ha aggiunto 118,49 punti, o l'1,06 per cento, a 11.264,95.(Nys)