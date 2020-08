Messico: ministro Esteri incontra ambasciatore russo per discutere sviluppo vaccino Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, aveva detto di essere pronto a parlare con l'omologo russo Vladimir Putin per ottenere dosi dello Sputnik V, il vaccino contro il coronavirus presentato la scorsa settimana, nel caso si registrassero risultati positivi. "Sarei il primo a lasciarmi vaccinare", aveva detto il presidente rivendicando la necessità di scelte di politica sanitaria che non obbediscano agli orientamenti geopolitici. "Su questo tema così importante non ci debbono essere ideologie. Ci sono idee, ma la salute viene prima. Se in Russia, in Cina si ottiene prima il vaccino e si dimostra che è efficace per salvare vite, apriamo immediatamente una comunicazione", affermava "Amlo" nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Parlerei in prima persona con il presidente della Cina (Xi Jinping) e con il presidente Putin per avere il vaccino, ma farei lo stesso con il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump)", aggiungeva. (segue) (Mec)