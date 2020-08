Decreto Rilancio: arriva circolare con chiarimenti Agenzia Entrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bed and breakfast e credito di imposta per locazione - Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale. (segue) (Com)