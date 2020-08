Decreto Rilancio: arriva circolare con chiarimenti Agenzia Entrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari – La circolare di oggi precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50 per cento degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime “de minimis” previsto dai Regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta a regime. Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1 e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. (Com)