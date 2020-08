Russia: Merkel propone assistenza medica tedesca per Navalnyj e chiede chiarezza su episodio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, secondo il ministero della Sanità della regione di Omsk, Navalnyj è in uno stato di coma naturale e resta sottoposto a ventilazione polmonare artificiale. In precedenza la portavoce del noto oppositore politico russo, Kira Yarmush, ha riferito su Twitter che Navalnyj è in coma dopo essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Omsk in seguito a un atterraggio d’emergenza di un aereo che stava rientrando da Tomsk a Mosca. Yarmush ha spiegato che durante il volo Navalnyj “si è sentito male”, un fatto che ha convinto il pilota del velivolo ad atterrare “con urgenza”. “Aleksej è stato avvelenato con una tossina”, ha scritto inoltre la portavoce, secondo cui prima di partire l’esponente politico russo non mostrava alcun sintomo. “Partiamo dal presupposto che Aleksej sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel tè. È stata l'unica cosa che ha bevuto questa mattina. I medici sostengono che la tossina è stata assorbita più velocemente attraverso il liquido caldo. (Res)