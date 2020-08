Messico: Lopez Obrador avvia ristrutturazione debito interstatale con banca Banobras (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segni di una possibile ripresa dell'economia erano arrivati anche dalla diffusione dei dati sull'occupazione. A giugno, riferiva Inegi, almeno 5,7 milioni di persone in Messico sono tornati nel mercato del lavoro; 4,8 milioni di messicani sono tornati ad avere un'occupazione mentre circa 900 mila persone si sono reiscritte alla disoccupazione. La graduale ripresa decisa dal governo ha permesso una "diminuzione di 2,4 milioni" di assenze tra le persone con un contratto. L'inchiesta mensile, condotta per telefono, rivela anche un tasso di disoccupazione del 5,5 per cento, contro il 4,2 per cento di maggio. La ripresa dell'occupazione era stata annunciata a fine luglio dal presidente Lopez Obrador descrivendo, al di là dei dati sul calo del prodotto interno lordo (Pil), l'inizio di un percorso di ripresa dell'economia. "Ci aspettavamo questi dati perché si sta misurando aprile, maggio e giugno, che sono i tre mesi peggiori", ha detto Lopez Obrador commentando il calo del 18,9 per cento annuo registrato nel secondo trimestre del 2020. (segue) (Mec)