Usa: sanzioni all'Iran, per Pompeo gli europei si schierano con gli ayatollah

- Germania, Francia e Gran Bretagna "hanno scelto di schierarsi con gli ayatollah". È quanto affermato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, dopo aver formalmente attivato alle Nazioni Unite una controversa procedura e dall'esito incerto per chiedere il ripristino di tutte le sanzioni internazionali sospese contro l'Iran, con l'accusa che Teheran avrebbe aver violato l'accordo nucleare del 2015. Lo riporta il sito “Axios”. “Il presidente Trump e questa amministrazione hanno scartato la storia che il regime cerchi solo un programma nucleare pacifico. Non permetteremo mai alla Repubblica Islamica dell'Iran di avere un'arma nucleare", ha spiegato Pompeo ai giornalisti. I paesi europei del cosiddetto E3 hanno invece annunciato all'Onu, nella stessa giornata, la loro contrarietà al ripristino delle sanzioni. "Le loro azioni hanno messo in pericolo il popolo dell'Iraq, dello Yemen, del Libano, della Siria e anche i loro stessi cittadini", ha spiegato Pompeo. Il capo della diplomazia Usa "ha notificato al Consiglio di sicurezza" un "significativo mancato rispetto da parte dell'Iran dei suoi impegni" previsti dal testo che dovrebbe impedire a Teheran di acquisire la bomba atomica.(Nys)