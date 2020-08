Argentina: attività economica a -12,3 per cento a giugno su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a giugno un calo del 12,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Nel contesto della crisi derivata dalla pandemia del nuovo coronavirus il primo semestre ha accumulato in questo modo una contrazione complessiva del 12,9 per cento rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente. Il rilevamento di giugno rappresenta tuttavia un +7,4 per cento se comparato con maggio, un miglioramento che, secondo l'Indec, si deve in maggior grado all'impatto della flessibilizzazione delle restrizioni alla circolazione sull'industria e sul commercio. Unici settori con segno positivo a giugno nella comparazione su base annua sono quelli dell'intermediazione finanziaria (+4,8 per cento) e Luce,elettricità ed acqua (+3,6 per cento). I settori con maggior contrazione sono quelli dei servizi sociali, comunitari e personali (-63,2 per cento), e quello alberghiero e della ristorazione (-62,7 per cento), la pesca (-53,6 per cento) e la costruzione (-41,9 per cento). (segue) (Abu)