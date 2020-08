Usa: Pelosi appoggia Joe Kennedy III alle primarie in Massachussets

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La speaker della Camera statunitense, Nancy Pelosi, oggi ha annunciato il suo appoggio al deputato Joe Kennedy III del Massachussets nella sua sfida alle primarie democratiche contro il senatore Ed Markey. "Mai prima d'ora i tempi ci hanno chiesto di eleggere leader coraggiosi come oggi, ed è per questo che sono orgoglioso di appoggiare Joe Kennedy per il Senato", ha detto Pelosi in un video su YouTube, aggiungendo che Kennedy è stato parte integrante dei Democratici che hanno vinto la maggioranza alla Camera nel 2018 e che "sa che per ottenere un cambiamento progressista, bisogna essere in prima linea, guidando i movimenti delle persone". "Joe Kennedy rappresenta il futuro di questo partito", ha aggiunto in una dichiarazione attraverso la campagna di Kennedy. "Aiuterà a guidare i Democratici in avanti nelle battaglie che definiscono il nostro tempo". (Nys)