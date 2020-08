Usa-Cina: nel 2020 TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In secondo luogo – ha proseguito il portavoce della diplomazia della Repubblica popolare – nella visione di certi politici statunitensi la ‘sicurezza nazionale’ è ormai un pretesto per tutte le stagioni per creare problemi e opprimere compagnie straniere. Gli Stati Uniti accusano aziende come TikTok di minare la sicurezza nazionale, ma anche la Central intelligence agency (Cia) nelle sue valutazioni afferma che non vi sono prove secondo cui la Cina ha intercettato i dati di TikTok o usato l’app per introdursi negli smartphone. Un altro think tank statunitense ha detto che nessuna questione di sicurezza può giustificare la messa al bando di TikTok solo perché è di proprietà di un’azienda cinese. Questo prova ancora una volta che la ‘libertà e sicurezza’ non sono altro che una scusa a disposizione di alcuni politici statunitense per perseguire una diplomazia guerrafondaia nell’era digitale”. Chiediamo agli Usa, ha concluso Zhao, di correggere “immediatamente” i suoi errori e di smettere di macchiare l’immagine della Cina e di opprimere volontariamente le aziende straniere. (segue) (Res)