- L'indice di trasmissione nazionale (Rt) del coronavirus è superiore a 1 in cinque regioni italiane. Si tratta dell'Abruzzo, della Campania, della Lombardia, dell'Umbria e del Veneto. E' quanto emerge dal report settimanale della cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'indice Rt è pari allo zero solo in due regioni: la Basilicata e il Molise.(Rin)