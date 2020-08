Mali: la Cedeao invia una delegazione di alto livello a Bamako e chiede il rilascio di Keita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’oggi il Movimento 5 giugno-Rally delle forze patriottiche del Mali (M5-Rfp), la coalizione di opposizione promotrice delle proteste di massa delle ultime settimane in Mali, ha respinto le minacce di sanzioni e le condanne da parte della comunità internazionale dopo il colpo di Stato di martedì scorso e ha annunciato l’intenzione di collaborare con la giunta militare che ha estromesso il presidente Keita per ripristinare la stabilità del Paese. "(I leader regionali) stanno cercando di mettere la Cedeao contro il Mali”, ha denunciato in una nota il portavoce di M5-Rfp, Nouhoum Togo, che ha definito “eccessiva” la decisione dell’organismo regionale di sospendere il Mali dall’organizzazione, di chiudere i confini e di bloccare i flussi finanziari con Bamako. Il portavoce ha quindi fatto sapere che sono attualmente in corso colloqui tra il M5-Rfp e il neo-costituito Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp), i cui risultati saranno resi noti in una conferenza stampa prevista nel pomeriggio. Nel frattempo è in corso in queste ore una riunione virtuale dei capi di Stato della Cedeao per discutere della situazione in Mali. (segue) (Res)