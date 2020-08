Messico: ministro Esteri incontra ambasciatore russo per discutere sviluppo vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha incontrato l'ambasciatore della Russia, Victor Koronelli, per discutere della possibilità di testare nel Paese latino americano il vaccino russo contro il Covid-19 così da poterlo ottenere il prima possibile per vaccinare i cittadini. "Ringrazio l'ambasciatore della Federazione russa Victor Koronelli per la sua visita presso il ministero degli Esteri. Abbiamo parlato del vaccino Sputnik V. Ho esternato all'ambasciatore il nostro interesse per far svolgere la fase 3 della sperimentazione qui per poter contare sulla disponibilità del vaccino il prima possibile in Messico", ha scritto Ebrard in un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter. (segue) (Mec)