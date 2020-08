Messico: ministro Esteri incontra ambasciatore russo per discutere sviluppo vaccino Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha peraltro già dimostrato di voler percorrere diverse strade per mettere un freno all'emergenza sanitaria nel Paese. Il progetto più avanzato è quello del vaccino elaborato dalla Oxford University che, sulla base di un accordo con AstraZeneca, dovrà essere prodotto già dai primi mesi del 2021. "Si pensa che potremmo utilizzare il vaccino nel primo trimestre dell'anno prossimo, con un piano di vaccinazione nazionale, universale, alla portata di tutti", affermava Lopez Obrador in un video diffuso, come da consuetudine, nella giornata di domenica. La possibilità di uscire "dall'incubo" del nuovo coronavirus è legata al presidio che la AstraZeneca - con il contribuito della Fondazione Carlos Slim - metterà in produzione in Argentina e Messico una volta che sarà finita la terza e ultima fase della sperimentazione, prevista per novembre. "L'obiettivo è concludere la fase tre a inizio novembre, consegnare i risultati" perché la Cofepris (Confederazione federale per la protezione dai rischi sanitari) "ci possa dire se il vaccino è buono o meno. Immediatamente dopo verrà messo in produzione". (segue) (Mec)