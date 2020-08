Messico: ministro Esteri incontra ambasciatore russo per discutere sviluppo vaccino Covid-19 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo vaccino, sosteneva Lopez Obrador, "non ha scopi di lucro. Così ha deciso l'Università di Oxford. Il suo costo sarà legato alle spese di produzione. Si stima che possa costare quattro dollari. Ma non verrà pagato in modo diretto qui in Messico. Verrà finanziato dal governo con i fondi pubblici, che è comunque denaro del popolo. Il vaccino verrà somministrato in maniera gratuita, a tutti i messicani", affermava il presidente parlando di una "buona notizia" che potrà garantire la saluta di tutta la popolazione. Ad oggi il Messico è tra i Paesi più penalizzati dalla pandemia: il settimo al mondo per numero di contagi, il secondo in America per numero di decessi, dopo il Brasile. Le autorità sanitarie del Messico hanno confermato, alla date del 19 agosto, 5.792 casi di contagio da nuovo coronavirus in 24 ore, che portano il totale dei contagi registrati nel paese a 537.031. I nuovi decessi sono stati 707 e fanno salire il numero delle morti legate al virus a 58.481. Il Messico si attesta così come terzo paese per numero di contagi in America Latina, dopo Brasile e Perù. Il direttore generale del dipartimento di epidemiologia del ministero, José Luis Alomia, ha però assicurato che nelle ultime settimane il ritmo di crescita dei contagi ha subito un rallentamento, segnalando che il numero di test che hanno dato esito positivo è stato inferiore al 50 per cento. (segue) (Mec)