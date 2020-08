Bielorussia: Macron e Merkel offrono la mediazione dell’Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel offrono la mediazione dell’Unione europea per la crisi in Bielorussia, dove negli ultimi giorni la polizia è intervenuta per reprimere le proteste contro il presidente Alexander Lukashenko. “È essenziale un dialogo tra le autorità, l’opposizione e la società civile. Speriamo che a instaurarlo possano essere gli stessi bielorussi”, ha dichiarato Macron dopo l’odierno incontro con Merkel a Fort de Bregancon. In ogni caso, ha aggiunto il capo dell’Eliseo, l’Unione europea “è pronta a dare il proprio contributo se il nostro ruolo di mediatori può essere utile ed è desiderato dai bielorussi assieme ad altre parti, inclusa la Russia”. Il dossier Bielorussia era stato ieri al centro di una riunione straordinaria del Consiglio europeo tenuta in videoconferenza, al termine della quale Merkel aveva tuttavia affermato che “la Germania non può svolgere un ruolo di mediazione nella crisi” perché il presidente Lukashenko si è rifiutato di rispondere alla richiesta di un colloquio con la cancelliera. (segue) (Res)