Singapore-Cina: premier Lee riceve diplomatico Yang, “grazie per aiuti durante la pandemia” (2)

- Lee ha quindi espresso la speranza che l’accordo già raggiunto per consentire viaggi d’affari essenziali tra i due Paesi possa essere presto allargato a nuovi collegamenti “se la situazione resterà sotto il controllo”. Attualmente l’intesa riguarda i collegamenti tra Singapore e sei città cinesi. “I nostri legami con la Cina sono sostanziali e multidimensionali. Sono fiducioso che lavorando tra di noi e con la comunità internazionali, potremo compiere ancora più progressi nel mondo post-Covid”, ha dichiarato Lee. Nel corso della sua visita a Singapore, Yang ha incontrato anche il vice premier Heng Swee Keat, con il quale ha discusso della cooperazione bilaterale, e ha partecipato a un pranzo offerto dal ministro Teo Chee Hean, con il quale ha “confermato la necessità di rafforzare la collaborazione per affrontare le sfide globali e per modellare una regione più costruttiva e coordinata”. Infine, il diplomatico ha preso parte a una colazione offerta dal ministro degli Affari esteri Vivian Balakrishnan, con cui ha parlato in particolare degli ultimi sviluppi regionali e internazionali. (Cip)