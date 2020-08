Brasile: governo battuto al senato, Bolsonaro "così è impossibile governare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha criticato il voto del Senato che ha cancellato il veto presidenziale sulla legge che imponeva il blocco all'aumento degli stipendi per tutti i dipendenti pubblici fino al 2021. "Ieri il Senato ha annullato il mio veto. Questa decisione comporterà una perdita di 120 miliardi di real (18,5 miliardi di euro) per il Brasile. Così per me diventa impossibile governare. Se quel veto dovesse essere ribaltato anche alla Camera, per me sarà impossibile governare il Brasile. È responsabilità di tutti aiutare il Paese a uscire dal tunnel", ha affermato il presidente alla stampa all'uscita del palazzo presidenziale. (segue) (Brb)