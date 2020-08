Usa-Cina: nel 2020 TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TikTok, l’app di clip video popolare tra i più giovani e sviluppata dall’azienda cinese ByteDance, ha rimosso quest’anno oltre 380 mila video caricati negli Stati Uniti. Lo ha reso noto la stessa piattaforma in un post, facendo sapere contestualmente di aver bannato oltre 1.300 profili che avevano pubblicato discorsi d’odio. I video rimossi, ha precisato TikTok, violavano le regole sulla lotta al razzismo, la politica di tolleranza zero sui discorsi d’odio e le restrizioni sui contenuti riguardanti “tragedie violente” come l’Olocausto o la schiavitù. L’app è attualmente al centro di un’accesa disputa internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti concesso a ByteDance tempo fino al 15 settembre per cedere le proprie attività negli Usa, pena l’esclusione dal mercato statunitense. Un ultimatum respinto dall’azienda e anche dal governo di Pechino, che in settimana è tornato sull’argomento con il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, secondo cui Washington vuole “strangolare” TikTok con “un’accusa infondata dopo l’altra”. (segue) (Res)