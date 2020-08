Usa-Cina: nel 2020 TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conferenza stampa a inizio mese, Trump ha dato il suo benestare alle trattative tra ByteDance e Microsoft e ha anche affermato che il governo statunitense dovrebbe ottenere una “parte sostanziale” del prezzo di vendita dell’unità Usa di TikTok, che secondo alcuni osservatori verrebbe valutata circa 50 miliardi di dollari. Secondo Daniel Elman, analista della Nucleus Research, l’eventuale affare "potrebbe prefigurare un'ondata crescente di acquisizioni di società cinesi di Internet da parte di aziende statunitensi, soprattutto se le tensioni geopolitiche continueranno a crescere". Gli Stati Uniti, peraltro, non sono l’unico Paese intenzionato a mettere al bando l’app cinese sul proprio territorio. L’India, per esempio, si è già mossa in tal senso e ha bloccato TikTok insieme ad altre 58 applicazioni Internet e di telefonia mobile, tra le quali anche Uc Browser, WeChat, Weibo, Baidu Map e Xender. Questo perché, come ha scritto il ministero della Tecnologia dell’informazione di Nuova Delhi, “alla luce delle informazioni disponibili (esse) sono coinvolte in attività che pregiudicano la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico”. (segue) (Res)