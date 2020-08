Usa-Cina: nel 2020 TikTok ha rimosso oltre 380 mila video negli Stati Uniti (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ByteDance, in ogni caso, i danni del ritiro di TikTok da Hong Kong sarebbero limitati. L’azienda, infatti, dispone di un’app gemella che si chiama Douyin e che è già ampiamente diffusa nel mercato cinese (i cui utenti non hanno invece accesso a TikTok). È probabile, sebbene non sia stato ancora comunicato, che a Hong Kong l’app conosciuta al mondo occidentale verrebbe soppiantata da quella riservata al mercato asiatico. A quel punto, la Cina potrebbe contare su una sorta di sistema “good company, bad company” che le permetterebbe di proteggere la crescente presenza di TikTok all’estero. Del resto, i numeri dell’app sono impressionanti: a livello globale, secondo la società di analisi Sensor Tower, TikTok è stata scaricata oltre due miliardi di volte dagli store di Apple e Google dopo il primo trimestre di quest’anno. L’app costituisce ormai uno strumento di punta per la penetrazione cinese nel mondo social occidentale e in questo senso va letta anche la scelta dell’ex Walt Disney Mayer come nuovo amministratore delegato. (Res)