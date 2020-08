Mali: la Cedeao invia una delegazione di alto livello a Bamako e chiede il rilascio di Keita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) invierà una delegazione di alto livello a Bamako per facilitare “il ritorno dell’ordine costituzionale” e chiede il rilascio immediato e il reintegro come presidente di Ibrahim Boubakar Keita, deposto in settimana da un colpo di Stato militare. Lo si legge in un comunicato diramato al termine dell’odierna riunione dell’organizzazione. La Cedeao chiede anche la liberazione degli altri funzionari arrestati, nega la legittimità del neo-costituito Comitato nazionale per la salvezza del popolo (Cnsp) e apre a sanzioni nei confronti dei golpisti e dei loro collaboratori. “Il tempo dei colpi di Stato è finito”, scrive la Cedeao in un messaggio diretto alla giunta militare che ha preso il potere in Mali. Viene poi annunciata la sospensione di Bamako da tutti gli organi decisionali dell’organizzazione, la chiusura di tutte le frontiere terrestri e aeree con i Paesi membri della Cedeao, il blocco di transazioni e scambi commerciali, ad eccezione di quelli riguardanti medicinali, carburante ed energia elettrica. L’obiettivo dichiarato dall’organizzazione è “il ritorno, il prima possibile, alla calma e a una situazione di normalità istituzionale”. L’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, nominato inviato speciale della Cedeao per la crisi in Mali, si è detto contestualmente disponibile a “riunire tutte le posizioni”. (segue) (Res)