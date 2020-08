Il meteo di domani a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 21 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4829m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Prevista afa.Nel resto della regione, un campo di alte pressioni abbraccia le regioni di Nord-Ovest garantendo tempo stabile ed assolato su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Da segnalare, tra notte e mattino, addensamenti nuvolosi anche consistenti su Alpi e pedemontane in particolare tra bassa Valle d'Aosta e alto Piemonte. In tarda serata-notte su sabato non si esclude un temporale di calore sul massiccio del Monte Rosa e Val d'Ossola. Temperature in lieve ulteriore aumento, clima caldo e afoso con valori massimi intorno 33-35 gradi in pianura. Venti deboli. Mare Ligure quasi calmo. (Rpi)