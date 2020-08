Coronavirus: Rezza, da tre settimane casi in aumento, divesi focolai importati da estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la terza settimana consecutiva aumenta il numero di casi Covid-19 nel nostro Paese, anche se l'Rt a livello nazionale resta di poco al di sotto di 1. Diversi focolai vengono segnalati in molte regioni del nostro Paese e molti sono dovuti a persone che rientrano da Paesi ad alta incidenza o a casi importati. Diminuisce l'età media delle persone colpite che prima era di 60 anni oggi è di circa 40 anni, quindi vengono colpiti di più i giovani". Lo afferma Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, commentando l'ultimo report sul coronavirus in Italia. "Per tutti questi motivi - aggiunge Rezza - bisogna continuare a mantenere le misure di precauzionali: distanziamento fisico, l'uso di mascherine e l'igiene personale. La sanità pubblica da parte sua deve intervenire, come sta facendo, per identificare rapidamente i focolai e circoscriverli".(Rin)