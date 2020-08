Ostia: incidente sulla litoranea, morto motociclista di 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente questo pomeriggio a Ostia sulla litorana tra il secondo e il terzo cancello. Poco dopo le 17 è avvenuto uno scontro tra un'auto e una moto. Il centauro, un uono di 40 anni, è rimasto ferito. Per lui è intervenuta l'eliambulanza ma l'uomo è morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare con 4 pattuglie, impegnati per diverse ore negli accertamenti di rito e nella chiusura della strada, necessaria per permettere i rilievi e per agevolare l'intervento dell'eliambulanza. Sono corso ulteriori verifiche per la ricostruzione della dinamica esatta.(Rer)