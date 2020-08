Frosinone: comune, avanti con i lavori anti-covid nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Frosinone, guidata dal sindaco Nicola Ottaviani, "è attualmente al lavoro - alla luce delle linee guida redatte dal ministero in questa particolare fase dell'emergenza sanitaria - sugli accorgimenti e le misure necessarie per assicurare la tutela del diritto allo studio degli alunni e della salute di tutti, alunni, insegnanti, dirigenti e personale non docente, oltre che delle loro famiglie, relativamente alle attività previste nell'anno scolastico 2020/2021". "In tal senso - spiega una nota - si inserisce anche la nomina del Rup e del gruppo di lavoro, mediante il settore lavori pubblici coordinato dall'assessore Fabio Tagliaferri, relativamente all' Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'amministrazione è infatti risultata beneficiaria di un contributo di 230.000 euro da parte del ministero dell'istruzione per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti". (segue) (Com)