Regno Unito: ministro Shapps, Croazia e Austria non più nella lista dei corridoi per i viaggi

- Il Regno Unito, alla luce dei dati sulle infezioni da Covid-19, ha deciso di togliere Croazia, Austria e Trinidad e Tobago dalla lista dei paesi con i quali avere corridoi per i viaggi sicuri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, scrivendo su Twitter. Secondo quanto spiegato, a partire dalla mattina di sabato per tutti gli arrivi da questi tre paesi sarà obbligatoria la quarantena di 14 giorni. "I dati mostrano anche che potremmo togliere il Portogallo dalla lista dei paesi che erano stati inclusi nei corridoi per i viaggi", ha aggiunto il ministro evidenziando che la situazione sta cambiando rapidamente. (Rel)