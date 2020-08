Banche: Morganti, Intesa Sanpaolo ha avviato attività impact ben 13 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo ha avviato la sua attività impact "ben 13 anni fa con Banca Prossima attraverso un fondo che si alimentava in modo mutualistico secondo una formula nuova che l'ha portata a essere anche in questo settore leader di mercato". Lo ha detto Marco Morganti, responsabile della direzione Impact Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’incontro sul tema “Sussidiarietà e… finanza sostenibile" al Meeting di Rimini. "Le oltre 400 persone dedicate in via esclusiva hanno conoscenza diretta di questo mondo per farne parte come volontari nel loro tempo libero. Questa esperienza di successo, una rivoluzione nel modo di fare banca, è stata ampliata con l'incorporazione di Banca Prossima nel gruppo e la nascita della Direzione Impact, che oltre a rafforzare l'attività verso il non profit, si dedica alle categorie di persone e imprese che hanno finoraavuto difficoltà di accesso al credito tramite il Fund for Impact. Questa è la via che Intesa Sanpaolo ha trovato per una finanza sostenibile profittevole e allo stesso tempo attenta alle necessità dell'individuo e della società nel suo complesso". (segue) (Rin)