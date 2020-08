Usa-Iraq: Trump, forze statunitensi a Baghdad per opporsi a mosse iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze degli Stati Uniti si trovano in Iraq allo scopo di affrontare qualunque possibile iniziativa dell’Iran. Lo ha dichiarato oggi il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un incontro alla Casa Bianca con il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, secondo quanto riferisce l’emittente saudita “Al Arabiya”. Il presidente statunitense ha inoltre affermato di attendere il giorno in cui non sarà più necessaria la permanenza dei soldati statunitensi in Iraq, aggiungendo che gli Stati Uniti continueranno a “offrire il sostegno di cui il paese ha bisogno”. Il presidente ha poi ricordato che varie compagnie statunitensi partecipano attualmente a progetti di esplorazione petrolifera in Iraq. Dal canto suo, il primo ministro iracheno Al Kadhimi ha ribadito che l’Iraq “accoglie” con favore le imprese e gli investimenti statunitensi. Il capo del governo di Baghdad ha poi affermato che le “interferenze” della Turchia in Iraq, recentemente culminate nell’uccisione da parte di un drone turco di due ufficiali e un soldato delle guardie di confine irachene nella regione del Kurdistan iracheno, sono “inaccettabili” e non saranno permesse. (segue) (Res)