Usa-Iraq: Trump, forze statunitensi a Baghdad per opporsi a mosse iraniane (2)

- L’incontro fra Al Kadhimi e Trump giunge nel quadro della visita ufficiale del primo ministro iracheno a Baghdad, in corso in questi giorni. Nella giornata di ieri il primo ministro Kadhimi ha incontrato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, che ha esortato il premier e il governo iracheno “a proseguire gli sforzi per rispondere alle richieste del popolo iracheno di una nazione più equa e giusta”, esprimendo “sostegno alla proposta per andare alle elezioni anticipate il prossimo anno” e altresì ribadendo “l'urgente necessità di un accordo sul bilancio con il governo regionale del Kurdistan”. Il capo della diplomazia Usa ha anche promesso sostegno a fronte delle “enormi sfide economiche che deve affrontare l'Iraq alla luce della pandemia di Covid-19 e il calo dei prezzi del petrolio”, sottolineando la necessità che Baghdad vari “riforme economiche fondamentali” e “rafforzi i legami commerciali con gli Stati Uniti”. (Res)