Usa: il 52 per cento degli astenuti del 2016 dichiara che voterà per Biden

- Il 52 per cento degli elettori statunitensi che nel 2016 si astennero sono pronte a votare il 3 novembre prossimo per il candidato democratico Joe Biden. Lo rivela un nuovo sondaggio dell’istituto Usc Dornsife pubblicato da “The Hill”. A favore del presidente in carica, Donald Trump, voterebbe invece solo il 32 per cento degli astenuti del 2016. Secondo il sondaggio, Biden avrebbe anche un vantaggio di undici punti percentuali sugli elettori che alle ultime elezioni presidenziali votarono per un terzo candidato. L’ex vice di Barack Obama ha già il sostegno di circa il 92 per cento degli elettori che nel 2016 votarono per l’allora candidata dem Hillary Clinton. Trump, dall’altra parte, può contare sul sostegno dell’88 per cento dei suoi elettori di quattro anni fa. Tuttavia, il 9 per cento di chi nel 2016 votò per l’attuale capo della Casa Bianca si dice oggi pronto a preferirgli Biden. Nel complesso il sondaggio – che sarà pubblicato in dettaglio solo nei prossimi giorni - conferma gli 11 punti di vantaggio del candidato democratico sul presidente in carica già suggeriti da altre rilevazioni. Il sondaggio è stato condotto su circa 1.500 intervistati tra l’11 e il 16 agosto; il margine d’errore è del 3 per cento. (Nys)