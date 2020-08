Ferrovie: Battisti, piano investimenti per sviluppo economia e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo FS Italiane sostiene lo sviluppo dell’economia e del settore turistico italiano generando nei prossimi 10 anni crescita, lavoro e reddito per consentire alle nuove generazioni di vivere in un Paese più sostenibile e più competitivo, migliore nei servizi per cittadini e turisti. Lo ha detto Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli in corso a Rimini. “E’ importante tornare a quei valori fondamentali che sono la centralità della persona e, come aziende, non solo pensare alla massimizzazione del profitto ma puntare a generare valore condiviso soprattutto nelle aree dove ce n’è più bisogno - ha premesso - . La crisi generata dal coronavirus è un acceleratore per mettere in piedi quei cambiamenti di discontinuità che finora non ci sono stati”, ha proseguito Battisti. “C’è poi anche il tema della formazione perché formare verso nuove professioni è un modo per affrontare in maniera innovativa questa crisi”. (segue) (Rin)